'Geleceksizlik' kıskacı mühendisleri de yakaladı: Emekli mühendislerin %79,8’i emekli olduktan sonra da çalışmak zorunda kalıyor

Türkiye’de yaşayan mühendisler, geleceksizlik kıskacında.

Artan ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve derin yoksullukla ezilen mühendisler, kaygı altına çalışıyor.

Makina Mühendisleri Odası(MMO) İstanbul Şubesi, 30 bin üyesinin sorunlarını tespit etmek, çözüm üretmek amacıyla rapor yayımladı.

“2024 İstanbul’da Yaşayan Mühendisler Araştırması Raporu, İstanbul genelinde 1.121 faal, 405 emekli, 95 iş arayan mühendis ve 89 mühendislik öğrencisi olmak üzere toplam 1.710 kişi ile yapıldı.

Katılımcıların yüzde %26,1’inin barınma, beslenme, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı belirtildi.

Araştırmaya katılan mühendislerin %96,9’u ülkenin doğal afet politikasını yeterli bulmadığını %40,2’si ise buna rağmen olası İstanbul depremi için hazırlık yapılmadığını söylüyor.

TÜRKİYE’DE BİR GELECEK GÖRMÜYORLAR

Raporda, İstanbul’dan ayrılıp farklı bir şehre veya farklı bir ülkeye taşınmak isteyenlerin oranı %55 iken 18-31 yaş arası katılımcılarda bu oran %67,94.

Ayrıca Katılımcıların %82,2’si ekonomik durumdan kaynaklı olarak ülke değiştirmek istediklerini belirtmektedir.

EĞİTİM KALİTESİ DÜŞÜK, MESLEK İTİBARI HER GEÇEN GÜN AZALIYOR

Mühendislerin %91,1’i üniversitelerde eğitim alan öğrenci sayısının ihtiyaç fazlası olduğunu belirtirken, %75,8’i ise üniversitelerde verilen eğitim kalitesinin düşük olduğunu vurguladı.

Mühendislerin %78’i son 10 yılda meslek itibarının azaldığını belirtti.

Araştırmada bu yıl barınma sorunu nedeniyle şehri terk etme motivasyonu %30’a dayandığı saptandı.

Doğal afetler nedeniyle şehir değiştirme isteği %51,8 olarak hesaplandı.

Bu yılki raporda, mühendislik eğitiminde ihtiyacın çok üzerinde öğrenci olduğunu belirtenlerin oranı artarak %71,4’e dayandı. Aldıkları eğitimin kalitesiz ve yetersiz bir eğitim olduğunu belirtenlerin oranı da %75,8’e ulaştı.

EMEKLİ OLMALARINA RAĞMEN ÇALIŞIYORLAR

Mühendislerin sadece %3,7’si emekli maaşı ile geçinebildiğini belirtirken, %96,3’ü emekli maaşı ile geçinmekte zorluk yaşadığını belirtmektedir. Ankete katılar emekli mühendislerin %79,8’i emekli olduktan sonra da değişen sürelerde çalışma hayatına devam ettiği vurgulandı.

İş arama süresi cinsiyete göre incelendiğinde erkeklerin %32,05’i, kadınların ise %40’ı 12 aydan daha uzun süredir iş aramaktadır. 6 aydan daha uzun süre iş arayanların oranı %48,4’tür.

KADIN MÜHENDİSLERİN YAŞADIĞI ZORLUKLAR

Ankete katılan kadın mühendislerin %55’ten fazlası işyerlerinde cinsiyet ayrımcılığı ve cinsiyete dayalı önyargılara maruz kaldıklarını belirtmekte, ancak %30’u problem yaşamadığını vurgulamaktadır. %87,7’si ise iş yaşamı ve aile yaşamını birlikte yürütmekte zorlandıklarını belirtmektedir. Cinsiyet eşitsizliği işyerinde yükselme fırsatları ve terfi konusunda da yaşanmakta, bu oran kadın mühendisler söz konusu olduğunda %88,7’ye ulaşmaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem