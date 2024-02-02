Yargıtay ve iktidar Anayasayı yok saydı: Sıra kimlere, hangi hak ve özgürlüklere gelecek?

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol "Anayasa endişesi" başlıklı bugünkü yazısında Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi. Akyol, "İktidarın Meclis vasıtasıyla Can Atalay’ın milletvekilliğini düşürmesi, artık anayasanın bağlayıcılık vasfının da çiğnendiğini gösteriyor. Hak ve özgünlükleri koruyacak bu son güvence de bir hayli aşınmış ve aşılmış bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Akyol, iktidar partisinin "yeni anayasa" söylemini de değerlendirerek "iktidar, bir de “yeni anayasa” yapma imkanını elde ederse, nasıl bir anayasa düzeni inşa edeceği belli olmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

Akyol, isimlerin değil olayların üstünde durmak gerektiğine işaret ederek "Kimin milletvekilliği olursa olsun, vahim olan, Anayasa maddelerini ve AYM kararlarını bir iktidarın yok sayabilmesidir." dedi ve bu durumun emsal olabileceğine dikkat çekerek "Böylece Türkiye’de vahim bir “emsal” oluştu: Yargıtay ve iktidar çok önemsedikleri konularda Anayasa’nın ilgili maddelerini ve AYM’nin ilgili kararlarını “yok” sayabilmektedir!" ifadelerini kullandı.

Akyol söz konusu durumun emsal olmasından hareketle "Sıra ne zaman hangi konularda kimlere, hangi hak ve özgürlüklere gelecek???" diye sordu.

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