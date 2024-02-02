Yargıtay ve iktidar Anayasayı yok saydı: Sıra kimlere, hangi hak ve özgürlüklere gelecek?

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, bugünkü köşesinde AYM-Yargıtay krizini ve iktidar partisinin anayasayı çiğnediğini yazdı.

Son Güncelleme:
Yargıtay ve iktidar Anayasayı yok saydı: Sıra kimlere, hangi hak ve özgürlüklere gelecek?

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol "Anayasa endişesi" başlıklı bugünkü yazısında Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi. Akyol, "İktidarın Meclis vasıtasıyla Can Atalay’ın milletvekilliğini düşürmesi, artık anayasanın bağlayıcılık vasfının da çiğnendiğini gösteriyor. Hak ve özgünlükleri koruyacak bu son güvence de bir hayli aşınmış ve aşılmış bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Akyol, iktidar partisinin "yeni anayasa" söylemini de değerlendirerek "iktidar, bir de “yeni anayasa” yapma imkanını elde ederse, nasıl bir anayasa düzeni inşa edeceği belli olmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

Can Atalay kararını okuyan Bekir Bozdağ'ın 'canı' yanmış! 'Bana haksızlık yapılıyor' açıklamasıCan Atalay kararını okuyan Bekir Bozdağ'ın 'canı' yanmış! 'Bana haksızlık yapılıyor' açıklamasıSiyaset

CHP'den AYM'ye Can Atalay başvurusuCHP'den AYM'ye Can Atalay başvurusuSiyaset

Akyol, isimlerin değil olayların üstünde durmak gerektiğine işaret ederek "Kimin milletvekilliği olursa olsun, vahim olan, Anayasa maddelerini ve AYM kararlarını bir iktidarın yok sayabilmesidir." dedi ve bu durumun emsal olabileceğine dikkat çekerek "Böylece Türkiye’de vahim bir “emsal” oluştu: Yargıtay ve iktidar çok önemsedikleri konularda Anayasa’nın ilgili maddelerini ve AYM’nin ilgili kararlarını “yok” sayabilmektedir!" ifadelerini kullandı.

Akyol söz konusu durumun emsal olmasından hareketle "Sıra ne zaman hangi konularda kimlere, hangi hak ve özgürlüklere gelecek???" diye sordu.

Akyol'un yazısının tamamını okumak için tıklayın

Etiketler
Can Atalay AKP Anayasa Mahkemesi (AYM) Yargıtay
Son Güncelleme:
Malatya'da deprem! Malatya'da deprem!
Yalı Çapkını dizisinde dengeler değişiyor! Ferit'i gölgede bırakacak yeni isim Yalı Çapkını dizisinde dengeler değişiyor! Ferit'i gölgede bırakacak yeni isim
Hatay hala kendine gelemedi: "6 Şubat kıyametin koptuğu gün, Antakya bir tarlaya dönüştü maalesef" "6 Şubat kıyametin koptuğu gün, Antakya bir tarlaya dönüştü maalesef"
Emeklilere yeni ödeme. Ek zamla birlikte banka hesaplarına yatırılacak Emeklilere yeni ödeme. Ek zamla birlikte banka hesaplarına yatırılacak
ÇOK OKUNANLAR
İmza askıda kaldı: Emekli maaş zam farkı için 15 gün detayı İmza askıda kaldı: Emekli maaş zam farkı için 15 gün detayı
Araç sahipleri dikkat: Bunu yapanlar 9 asgari ücret ceza ödeyecek! Araç sahipleri dikkat: Bunu yapanlar 9 asgari ücret ceza ödeyecek!
Son ankette dikkat çeken sonuç: Halkın yüzde 64,4'ü aynı fikirde! Son ankette dikkat çeken sonuç: Halkın yüzde 64,4'ü aynı fikirde!
Gram altın için rekor tarihini açıkladılar: '2500 liralık harekete hazır olun' Gram altın için rekor tarihini açıkladılar: '2500 liralık harekete hazır olun'
Ünlü ekonomistten piyasaları kavuracak açıklama: 'Dolar uçuşa geçecek' dedi, tarih verdi Ünlü ekonomistten piyasaları kavuracak açıklama: 'Dolar uçuşa geçecek' dedi, tarih verdi