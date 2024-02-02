Hatay hala kendine gelemedi: "6 Şubat kıyametin koptuğu gün, Antakya bir tarlaya dönüştü maalesef"

Depremin yıl dönümüne sayılı günler kaldı. Bir yıl geçmesine rağmen Hatay’da hala çadırda ve konteynerde yaşayan depremzedeler var. Yağmur yağdığında çadırları su basıyor, konteynerler yaşanmaz hale geliyor.

Antakya’da yapıların yüde 95’i tamamen yok oldu. Binlerce bina yıkıldı. Yıkımın ise yaklaşık yüzde 90’I bitti. Orta ve ağır hasarlı binaların büyük bir kısmı yıkıldı.

“DEPREM BÖLGELERİNDE 50 BİN ÖLÜ OLDUĞU SÖYLENSE DE BU SAYININ ÇOK ÜZERİNDE KİŞİYİ KAYBETTİK”

Depremin yıl dönümüne günler kala Antakya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Yıldız Antakya’daki son durumu ve depremzedelerin yaşadıklarını Gerçek Gündem’e anlattı.

Yaklaşık 40 yıllık bir gazetecilik geçmişine sahip olduğunu söyleyen Cemil Yıldız, 6 Şubat’ı kıyametin koptuğu gün olarak tanımladı:

“6 Şubat kimine göre deprem kimine göre felaket günü. Bana göre kıyametin koptuğu gün. O günü bir daha yaşamak kimseye nasip olmasın, böyle bir şeyi düşünmek bile istemiyorum ben. Çok deprem yaşadım ama böyle bir deprem görmedim. Antakya’da yapıların yüzde 95’i tamamen yok oldu. Hatay’ın her tarafında binlerce yapı yıkıldı maalesef. Deprem bölgelerinde 50 bin ölü olduğu söylense de bana göre bu rakamın çok üzerinde kişiyi kaybettik.”

“HATAY HALA KENDİNE GELEMEDİ”

Gazeteci Yıldız, depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala Hatay’ın kendine gelemediğini söyledi. Yıldız, Hatay’daki durumu şu sözlerle anlattı:

“Hatay kendine gelemedi. 4-5 gün sonra depremin birinci yıl dönümü. Hatay’da hala çadırda yaşayan insanlar var, hala konteynerde yaşayan insanlar var. Konteynerlarde her gün yangınlar yaşanıyor. İnsanlar eziyet içerisindeler. Yağmur yağdığında çadırları su basıyor, konteynerlerde yaşanmaz hale geliyor. Zaten kent tamamen boşalmış durumda. Yıkımın yaklaşık yüzde 90’I bitti. Orta ve ağır hasarlı binaların çok büyük bir bölümü yıkıldı. Antakya bir tarlaya dönüştü maalesef.”

“YAŞAMI DEVAM ETTİRECEK İMKANLARIMIZ OLUŞMADI”

Antakyalı gazetecilerin bir yıllık süreç boyunca çok zor koşullar altında çalıştıklarını ve yaşadıklarını belirten Yıldız, “Bu süreçte maalesef 8-10 meslektaşımızı kaybettik. Antakya Gazetesi’nin 2 çalışanını da kaybettik. Biz zaten belli bir süre çalışamadık. Yaşamı devam ettirecek imkanlarımız oluşmadı, çadırlar, konteynerler hemen gelmedi. Belli bir süre sonra buradaki gazeteciler uzaktan çalıştı. Yapılacak başka bir şey de yoktu” diye konuştu.

“KIYAMETİN KOPTUĞU YER ANTAKYA OLDU”

Gazeteci Yıldız, “Basın mensubu meslektaşlarımdan rica ediyorum. 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi tanımlaması bana göre yanlış. Bu Maraş depremi değildi, merkezi Maraş’tı ama kıyametin koptuğu yer Antakya oldu. Çok büyük ölümler oldu burada” dedi.

“CHRISTIAN ATSU 5 ŞUBAT GECESİ PORTEKİZ’E GİDECEKTİ”

6 Şubat’ta Antakya’daki Rönesans Rezidans’ta hayatını kaybeden Hataysporlu Christian Atsu’nun 5 Şubat gecesi maçtan sonra Portekiz’e gitmek için bilet aldığını söyleyen Yıldız, Atsu’nun hikayesini şu sözlerle anlattı:

“Deprem gecesi Hatayspor’un Kasımpaşa ile maçı vardı. Hatayspor ligde kalabilmek, tutunabilmek adına bu maçı mutlaka kazanmalıydı. Hatayspor’un Christian Atsu adında dünya çapında bir futbolcusu vardı. O gün maçtan hemen sonra 23.00’te Portekiz’e gidecekti. Valiziyle, çantasıyla birlikte stadyuma gitti. Maçın ikinci yarısında sonlara doğru oyuna girdi. Maç berabere devam etmekteydi. Maçın uzatmalarında Atsu gol attı. Hatayspor Kasımpaşa’yı 1-0 yendi. İnanılmaz bir sevinç yaşandı o gün. Atsu o gün Portekiz’e gitmekten vazgeçti. Bu 5 Şubat gecesi saat 21.30 civarıydı. Portekiz’e gitmekten vazgeçti, biletini iptal etti ve gitmedi. O gece de kaldığı Rönesans Rezidans’ta hayatını kaybetti. Orada bine yakın insan enkaz altında kaldı.”

Kaynak: Gerçek Gündem