Ölü sayısı karmaşası: Kurum'a bir düzeltme de Bakan Yerlikaya'dan

AFAD Merkezi'nde 6 Şubat depremlerinin bilançosu ve yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremde yaşanan kayıpları açıkladı.

Yerlikaya, "Ağır yıkımlara neden olan bu depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı" dedi.

Ali Yerlikaya, mevcut konteyner kente 691 bin afetzedenin bulunduğunu da belirtti.

Bakan ayrıca, "Türkiye Tek Yürek kampanyasında 128 milyar 949 milyon lira toplandı, 79 milyar 263 milyon lirası harcandı" bilgisini paylaştı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Acıyı birlikte omuzladık. Asrın felaketini, asrın dayanışmasına çevirdik. Depremlerde 38 bin 901 bina yıkılmıştır. 3 milyon 549 bin depremzedenin tahliyesini sağladık. 691 bin afetzede konteyner kentte kalıyor. Türkiye Tek Yürek kampanyasında 128 milyar 949 milyon lira toplandı, 79 milyar 263 milyon lirası harcandı. 2 milyon 302 bin bina, 6 milyon 227 bin bağımsız bölümün hasar tespiti yapıldı. 60 bin 421 acil yıkılacak ve yıkık binanın enkazları 69 günde tamamen kaldırıldı. Van’da, İzmir’de binaları nasıl sahiplerine teslim ettiysek 11 ilde de konutları sahiplerine teslim edeceğiz.

KURUM NE DEMİŞTİ?

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı ve eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat ile ilgili açıklamasında “En son Maraş depremi oldu mu? Oldu. Orada 11 ilimizde 50 bin canımız gitti mi? Gitti. İşte 6 Şubat geliyor... 130 bin canımız gitmiş" demişti.

Resmi rakamlara göre, Maraş merkezli depremlerdeki can kaybı 50 bin 96 olarak açıklanmıştı.

Gelen tepkiler üzerine sözlerine açıklık getiren Kurum, “6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilimizde 50 bin canımız gitti. Cumhuriyet tarihindeki depremlerdeyse toplam 130 bin kişi hayatını kaybetti. Aynı yayında ve aylar önceki yayınlarda da defalarca söylememize rağmen, bunun bugün bir siyasi polemik konusu haline getirilmesi gerçekten üzücü” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem