Ankara'da gözaltına alınmıştı: Gazeteci Enver Aysever serbest bırakıldı

Sosyal medya hesabından gözaltına alındığını açıklayan gazeteci Enver Aysever'in serbest bırakıldığı belirtildi.

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Ankara'da gözaltına alınmıştı: Gazeteci Enver Aysever serbest bırakıldı

Gazeteci Enver Aysever, X(eski Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltı sebebiyle ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

TELE1’e konuşan Aysever, "Savcılığa götürülüp götürülmeyeceğimi bilmiyorum” açıklamasında bulundu.

VATAN EMNİYETE ÇAĞIRILMIŞTI

Enver Aysever'in geçtiğimiz günlerde hakkında açılan bir soruşturma kapsamında İstanbul'da Vatan Emniyet’e ifadeye çağrıldığı aktarıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Muhalif yazar ve gazetecinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Enver Aysever Gözaltı Ankara
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