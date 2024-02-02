Ankara'da gözaltına alınmıştı: Gazeteci Enver Aysever serbest bırakıldı
Sosyal medya hesabından gözaltına alındığını açıklayan gazeteci Enver Aysever'in serbest bırakıldığı belirtildi.
Gazeteci Enver Aysever, X(eski Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu.
Gözaltı sebebiyle ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.
TELE1’e konuşan Aysever, "Savcılığa götürülüp götürülmeyeceğimi bilmiyorum” açıklamasında bulundu.
VATAN EMNİYETE ÇAĞIRILMIŞTI
Enver Aysever'in geçtiğimiz günlerde hakkında açılan bir soruşturma kapsamında İstanbul'da Vatan Emniyet’e ifadeye çağrıldığı aktarıldı.
SERBEST BIRAKILDI
Muhalif yazar ve gazetecinin serbest bırakıldığı belirtildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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