Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

ÖSYM’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/3 Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: İHA

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