Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM, sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
ÖSYM’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/3 Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: İHA