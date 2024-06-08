Kız çocuğuna sokak ortasında dehşeti yaşattılar! Lüks araçla kaçırmaya çalıştılar

Bu kadarına da pes dedirten istismar olayı 7 Mart 2022 tarihinde İstanbul Fatih Mevlanakapı Mahallesi İskenderağa Camii Sokak’ta yaşandı. Halk Akademi'den Şafak Tok'un haberine göre, Okuldan evine gitmek için yürüyen A.A.A., lüks araçla yanına yaklaşan iki kişinin elle istismarına uğradı. Küçük kızı zorla araçlarına bindirmek isteyen iki istismarcı olay yerinden kaçtı.

Küçük kızın ailesine haber vermesinin ardından yapılan ihbar sonrası çalışma başlatan polis tarafından iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinsel içerikli görüntülerin yayınlandığı ve paylaşıldığı sitede üyeliği bulunan “B.Ş.” ve Türkmenistan uyruklu “A.R.” tarafından istismar edilme duruşmasında geçtiğimiz günlerde karar verildi. Korku filmlerini aratmayan olayda sanıkların üst sınırdan cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, okuldan çıktıktan sonra evine giden liseli çocuğa 2 kişi tarafından uygulanan saldırı ve taciz davası karara bağlandı. Olayın yaşandığı tarihte henüz 15 yaşına girmemiş olan lise öğrencisi kızın anlattıkları ise kan dondurdu. İstanbul’un göbeğinde öğlen vakti yaşanan saldırıda çocuğun olaya ilişkin ifadesi vahşi tablonun boyutlarını gün yüzüne çıkardı. Okuldan çıkıp evine giderken siyah lüks bir araç tarafından kesildi. Araçtan inen, 40 yaşındaki B.Ş. ve Türkmenistan uyruklu A.R. (29) lise öğrencisi kız çocuğunu zorla araca bindirmeye kalktı.

KÜÇÜK KIZ DEHŞET VEREN OLAYI ANLATTI

Olay, 7 Mart 2022 tarihinde İstanbul’un Fatih ilçesindeki Mevlanakapı Mahallesi İskenderağa Camii Sokak’ta yaşandı. Şehrin göbeğinde öğlen vakti yaşanan skandal taciz olayı sonrası A.A.A., B.Ş.’nin kendisine el işareti yapıp “Gel gel” dedikten sonra boynundan tutarak araca sokmaya çalıştığını söyledi. A.A.A direnç göstermesine rağmen saldırının ardından kolunun morardığını, gömleğinin düğmesinin açıldığını, ardından sapıkların ellerinden kurtulmayı başarıp çevredeki bir yufkacıya sığındığını, yufkacı kadının gömleğini iliklediğini sözlerine ekledi.

Burada annesini aradı. Tacizcilerin olay yerinden hızla uzaklaşması sonrasında yaşadığı korkunun etkisiyle koşarak evine giden A.A.A., kapıda olay yerine giden babasıyla karşılaştı ve babasıyla olay yerine geri döndü. A.A.A. olaya ilişkin ifadesinde, sanıklardan “B.Ş.”’nin eşkâlinden; üzerindeki kıyafetlere kadar her bir ayrıntıyı detaylıca tarif etti. Kendisine saldıranları tanımadığını belirtti. Olaya ilişkin A.A.A.’nın babası, mahkeme heyetine; çocuğunun psikolojisinin son derece bozuk olduğunu, tek başına dışarı çıkamadığını, sürekli yanında annesini istediğini söyledi. Sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

SANIK B.Ş.’NİN CİNSEL İÇERİKLİ YAYIN PAYLAŞILAN SİTEDE ÜYELİĞİ VAR

Küçük kızın avukatı Sena Gündağ iddianamede, lise öğrencisi A.A.A.’nın; olayın tüm detaylarını yaşından beklendiği üzere olağan şekliyle anlattığının ortada olduğunu ve sanıkların inkâr ettiği suçun, inkâr edilemeyecek kadar açık olduğunu belirtti. Ayrıca, B.Ş’nin iyi niyetli olmadığının açık olduğu, cinsel içerikli yayınların yapıldığı ve paylaşıldığı sayfada üyeliğinin bulunduğunu belirten Avukat Sena Gündağ, “Belki de bu program üzerinden para kazanmak için mağdur çocuğu kaçırıp görsellerini almak istemiştir.” dedi. Küçük kızın olaydan sonra kaçarak sığındığı yufkacı dahil hiçbir tanığın mahkeme heyetince dinlenmediğini de sözlerine ekledi.

KARARA İTİRAZ EDİP İSTİNAF MAHKEMESİNE GİTTİLER

Mahkemede suçlamaları inkar eden sanıklar hakkında, olayın teşebbüste kaldığı için indirim yapıldı. B.A. ve A.R.’nin “Cebir, Tehdit veya Hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs” suçunu işlediği tespit edildi. Sanıklar hakkında 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Karara itiraz eden sanıklar cezanın bozulması için dosyayı istinaf mahkemesine gönderdi.