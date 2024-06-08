Halıya sarılı cesedi denizden çıkarılmıştı: Yeni detaylar ortaya çıktı

Halk TV'de yer alan habere göre, Büyükçekmece'nin Mimar Sinan Sahili'nde dün sabah saatlerinde balıkçılar tarafından denizde ceset görüldü. Halıya sarılır 10 kg dambılla bağlanan cesedin yapılan incelemesinde 24 yaşındaki Sedef Güler'e ait olduğu belirlendi.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSU YAPMIŞ

Genç kızın öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede genç kızın anne ve babasının boşandığı belirlendi. Annesi ile Avcılar’da kaldığı öğrenilen genç kızdan aile 4 gündür haber alamadığı ve önceki akşam annesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Halıya sarılı dambılla bağlanarak denize atıldığı belirlenen Sedef Güler’in kız kardeşi sosyal medya hesabından ‘4 gündür haber alamıyoruz kayıp’ diye fotoğraf paylaşıldığı görüldü. Olayla ilgili çok yönlü çalışma başlatan Cinayet ekipleri, genç kızın en son kiminle görüştüğünü tespit etmek için soruşturmayı derinleştirdi. Olayın çözülmesinin an meselesi olduğu belirtildi.

İstanbul Büyükçekmece'de denizde bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler'in 4 gündür ailesi tarafından arandığı ortaya çıktı.

Büyükçekmece Mimarsinan Sahili açıklarda balıkçılar tarafından dün sabah bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler'in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Elleri ve kolları bağlı olduğu öğrenilen Güler'in halıya sarıldıktan sonra 10 kilo dambılı da ayak kısmına bağlı olduğu ortaya çıktı.

Genç kadının anne ve babasının boşandığı, Sedef'in ise annesiyle birlikte Avcılarda yaşadığı öğrenildi. Ailesinin 4 gündür kayıp olarak arandığı ve annesinin önceki akşam Avcılar Emniyetine giderek kayıp başvurusu yaptıkları ortaya çıktı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin genç kızın öldürüldüğü ortaya çıkmasının ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemede genç kızın anne ve babasının boşandığı belirlendi.

Annesi ile İstanbul Büyükçekmece'nin Mimar Sinan'da balıkçılar tarafından polise denizde cansız beden ihbarı yapıldı.

Olay yerine gelen ekipler denizden cesedi çıkardı. Halıya sarılı olan cesedin ayaklarına da zincirle ağırlık takılmıştı.