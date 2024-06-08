Ay'a giden ilk astronotlardandı: Uçak kazasında öldü

Ay'a giden ilk astronotların arasında yer alan William Anders uçak kazasında hayatını kaybetti.

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Ay'a giden ilk astronotlardandı: Uçak kazasında öldü

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Apollo 8 misyonunda yer alan eski astronot William Anders, Seattle şehri yakınlarında uçak kazasında öldü.

ABD basınındaki haberlere göre, Anders'a ait eski model uçak, Seattle kenti yakınlarındaki San Juan Adaları açıklarında suya düştü ve battı.

Anders'ın oğlu Greg Anders, 90 yaşındaki babasının hayatını kaybettiğini açıkladı.

NASA'nın Apollo 8 misyonu, alçak dünya yörüngesinden ayrılarak Ay'a ulaşan ilk mürettebatlı uzay uçuşu olmuştu. Mürettebat, Ay'a inmeden yörüngesinde 10 kez dönmüş ve ardından güvenli bir şekilde dünyaya geri gelmişti.

Anders'ın bu görev sırasında çektiği "Dünya'nın doğuşu" isimli ikonik fotoğrafı, o güne kadar uzaydan dünyanın çekilen ilk fotoğrafı olması sebebiyle büyük ilgi görmüştü.

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