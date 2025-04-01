Kışın Etkisi Azalınca Hayvanlar Meralara Çıktı

Kış mevsiminin zor şartlarının azalmasının ardından Muş'taki besiciler, hayvanlarını meralara çıkarmaya başladı.

Son Güncelleme:
Kışın Etkisi Azalınca Hayvanlar Meralara Çıktı

Muş'taki besiciler, kentte geçen çetin kış mevsiminin ardından küçükbaş hayvanlarını meralara çıkarmaya başladı.

Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın yaygın yapıldığı Muş'ta, kar örtüsünün kalkmasıyla yeşeren meralar küçükbaş hayvan sürüleriyle renklendi.

Besiciler, kış boyunca ağıllarda baktıkları hayvanlarını havanın ısınmasıyla meralara çıkardı.

İl merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Bozbulut köyünde besicilik yapan Muhammet Köç, uzun süredir hayvanlarını ağılda beslediklerini söyledi.

Havanın ısınmasıyla meraların yeşermeye başladığını anlatan Köç, "Karların erimesiyle hayvanlarımızı bugün meralarda otlatmaya başladık. Artık hayvanlarımıza ağılda yem vermiyoruz. Kışın yaklaşık 30 ton yem tükettik. Besiciler olarak ilkbaharın gelmesinin sevincini yaşıyoruz. Bundan sonra yemden tasarruf edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Bayramda Trafik Denetimlerine Sıkı Kontrol Bayramda Trafik Denetimlerine Sıkı Kontrol
Depremi Yaşayan Hatay'da Bir Felaket Daha Depremi Yaşayan Hatay'da Bir Felaket Daha
Bu Araçların Tümü Trafiğe Çıkamayacak! Bakanlık Açıkladı, Yola Çıkarken Dikkat Bakanlık Açıkladı, Bu Araçların Hiçbiri Trafiğe Çıkamayacak
Nüfusu Hızla Azalan Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız, Böyle Devam Ederse Kimse Kalmayacak Nüfusu Hızla Azalan Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız
ÇOK OKUNANLAR
Altın Fiyatlarında Büyük Patlama: 3 Ayda Tam 19 Kez Rekor Kırdı! 39 Yıl Sonra Bir İlk Yaşanıyor Altında Büyük Patlama! 3 Ayda Tam 19 Kez Rekor Kırdı
İkinci El Araç ve Konut Satışında Sil Baştan! Yeni Dönem Bugün Başladı! Artık Zorunlu Olacak İkinci El Araç ve Konut Satışında Sil Baştan! Yeni Dönem Bugün Başladı! Artık Zorunlu Olacak
Bunu Yapan Tapu Sahibi Yandı! Varını Yoğunu Kaybedecek: Faiz Üstüne Faiziyle Ödeyecek Bunu Yapan Tapu Sahibi Yandı! Varını Yoğunu Kaybedecek: Faiz Üstüne Faiziyle Ödeyecek
SSK, BağKur ve Bütün Emekliler İçin SGK Düğmeye Bastı: Resmen Ücretsiz Oldu SSK, BağKur ve Bütün Emekliler İçin SGK Düğmeye Bastı: Resmen Ücretsiz Oldu
İslam Memiş Piyasaların Tümden Değişeceği Tarihi Duyurdu: Bu Paralar Tarih Olacak, Bankalar Kapanacak İslam Memiş Piyasaların Tümden Değişeceği Tarihi Duyurdu: Bu Paralar Tarih Olacak