Kış Uykusundan Uyanan Ayılar Soluğu Belediye Başkanı'nın Evinde Aldı

Trabzon'un Araklı ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek arayışıyla Bahçecik Yaylası'na indi; hedefte ise Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi'nin yayla evi vardı.

Karların çözülmesiyle birlikte yüksek rakımlı bölgelerde hareketlenmeye başlayan yaban hayatı, ilginç bir olaya sahne oldu. 1800 rakımda yer alan yayla evine gece saatlerinde giren ayılar, kapı ve pencereleri parçalayarak eve girdi. Pençe ve diş darbeleriyle içeri giren hayvanlar, mutfak dahil birçok alanda eşyaları dağıtarak büyük zarar verdi. Sabah saatlerinde bölgeye çıkan mahalleli, tahribatı fark ederek o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Olay sonrası konuşan Başkan Çebi'nin akrabası Yalçın Çebi, yaşananları esprili bir dille şöyle anlattı:

"Coşkun Başkan'ın evine girmişler, ne var ne yok yıkıp geçmişler. Ayı kardeşlere torpil işlemiyor. Pencereden dalmış, içeri darmadağın etmiş. Ama işini de biliyor, bana yazın et veriyoruz diye benim eve hiç uğramadılar."

Kaynak: DHA-İHA