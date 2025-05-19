Hasan Cemal'in Acı Günü
Gazeteci Hasan Cemal’in ablası ve fotoğraf sanatçısı Ayşegül Dinçkök’ün annesi Berin Onar, Bodrum’da hayatını kaybetti. Onar’ın cenazesi, yarın Bebek Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Hasan Cemal'in ablası Berin Onar, Bodrum’da hayatını kaybetti. Gazeteci Hasan Cemal’in ablası ve sualtı fotoğrafçılığıyla tanınan Ayşegül Dinçkök’ün annesi olan Onar’ın cenaze töreni, yarın İstanbul’da düzenlenecek.
Cenaze, Bebek Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedilecek. Aile, taziyeleri aynı gün kabul edecek.
Kaynak: Haber Merkezi