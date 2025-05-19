Hasan Cemal'in Acı Günü

Gazeteci Hasan Cemal’in ablası ve fotoğraf sanatçısı Ayşegül Dinçkök’ün annesi Berin Onar, Bodrum’da hayatını kaybetti. Onar’ın cenazesi, yarın Bebek Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Hasan Cemal'in Acı Günü

Hasan Cemal'in ablası Berin Onar, Bodrum’da hayatını kaybetti. Gazeteci Hasan Cemal’in ablası ve sualtı fotoğrafçılığıyla tanınan Ayşegül Dinçkök’ün annesi olan Onar’ın cenaze töreni, yarın İstanbul’da düzenlenecek.

Cenaze, Bebek Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedilecek. Aile, taziyeleri aynı gün kabul edecek.

Hasan Cemal oyunu kime vereceğini açıkladıHasan Cemal oyunu kime vereceğini açıkladıSeçim

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hasan Cemal
Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi
Atatürk'ün Stüdyo Fotoğraf Çekiminde, Videosu da Olduğu Ortaya Çıktı! Bilinmeyen Kareler, Eşsiz Görüntüler... Atatürk'ün Stüdyo Fotoğraf Çekiminde, Videosu da Olduğu Ortaya Çıktı!
Bursa'da Feci Kaza: Polis Aracı Takla Attı! 5 Yaralı Bursa'da Feci Kaza: Polis Aracı Takla Attı! 5 Yaralı
Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun
ÇOK OKUNANLAR
Hakan Kara Kahreden Acı Tabloyu Açıkladı Hakan Kara Kahreden Acı Tabloyu Açıkladı
Araç Sahiplerine Çifte Fatura! Trafikte Bunu Yapan Fena Yandı, Rekor Seviyeye Ulaştı Araç Sahiplerine Çifte Fatura! Trafikte Bunu Yapan Fena Yandı, Rekor Seviyeye Ulaştı
Tapuda Flaş Değişiklik! Bakanlık Harekete Geçti: Artık Bu Olmadan Satış Yapılamayacak Tapuda Flaş Değişiklik! Bakanlık Harekete Geçti: Artık Bu Olmadan Satış Yapılamayacak
Bankaların Gizli Kredi Kartı Hamlesi Sızdırıldı: Nakit Çekim ve Taksit Sayısı Değişiyor Bankaların Gizli Kredi Kartı Hamlesi Sızdırıldı: Nakit Çekim ve Taksit Sayısı Değişiyor
Eksik Prim Günleri Emekliliğe Engel Değil! Borçlanma Yolları ve Güncel Ücretler Açıklandı Eksik Prim Günleri Emekliliğe Engel Değil! Borçlanma Yolları ve Güncel Ücretler Açıklandı