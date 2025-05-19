Atatürk'ün Stüdyo Fotoğraf Çekiminde, Videosu da Olduğu Ortaya Çıktı! Bilinmeyen Kareler, Eşsiz Görüntüler...

Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’ün İstanbul’da çektirdiği bu özel fotoğraf serisinin video kayıtları, ilk kez ortaya çıktı. Atatürk'ün gün yüzüne çıkmamış veya çok ender bilinen fotoğraf ve videolarının arşivini yapan 22 yaşındaki öğrenci Ali Taner Tümer, bu fotoğraf ve videolara 1950’lerin ortalarına tarihlenen bir belgesel sayesinde ulaştı.

Tümer’in verdiği bilgilere göre, “Atatürk'ün 1 Temmuz 1927'de İstanbul'a gelişinden sonra kayda alındığı biliniyor. İstanbul'da bir fotoğrafçıda fotoğrafları çekilmiştir ve Atatürk'ün kısa bir filmi alınmıştır. Görüntülerin daha uzun olduğunu düşünüyorum ve daha önce doğru tarih ve bilgilendirme ile paylaşılmamıştır" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞININ İLK YILLARINDAN GÖRÜNTÜLER

Tümer, görüntülerin Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı görevindeki ilk dönemlerine ait olduğunu vurgulayarak şu bilgileri paylaştı: “Görüntüler Temmuz 1927'de çekilmiştir. Bu bilgiyi destekleyen ise Atamızın fotoğraflarını belirli tarihlerde önemli devlet başkanları, yakın çevresinde bazı kişilere imzalamasından anlaşılmaktadır. Örnek olarak Atatürk'ün bu fotoğraflarından 1 tanesi Temmuz 1927'de Servet-i Fünun dergisinde kapak olmuştur. Sovyet Büyükelçisi Suriç’e imzaladığı biliniyor. Bir diğer örnek ise Atatürk bu fotoğrafını Eylül 1927'de en yakın arkadaşlarından Nuri Conker Bey'e imzalıyor, bir koleksiyonerde bulunuyor, onu şans eseri gördüm" diye konuştu.

46 YAŞINDAKİ ATATÜRK'ÜN BELGESİ

Atatürk'ün seri fotoğraf çekimine ilişkin çok az bilinen bir bilgi olduğuna da dikkat çeken Tümer, görüntüleri özellikle 19 Mayıs’ta paylaşmasının nedenini anlattı: Tümer, “Görüntüleri 19 Mayıs'ta paylaşmamın bir önemli sebebinin de Atamızın bu bayramı gençlere hediye etmiş olması. Diğer çok önemli sebebi ise kendisi seçilen en genç cumhurbaşkanı sıfatıyla Cumhurbaşkanlığında üçüncü yılında ve kendisinin henüz 46 yaşında olması. Atamızın ne kadar genç göründüğünün 1927 yılında kayda alınan bu filmi ile ve fotoğraflarıyla belgelenmesi."

ÖZEL POZLAR, EŞSİZ GÖRÜNTÜLER…

Görüntülerin eşsizliğine dikkat çeken Tümer, videonun dikkatlice izlendiğinde fotoğraflarla birebir örtüştüğünü belirtti. “İstanbul'da bir fotoğraf atölyesinde veya bir fotoğrafçıda özel bir şekilde poz veriyor Gazi Paşa” diyen Tümer, şunları söyledi: “Bu fotoğrafların ve videonun çok daha uzun bir versiyonu olduğunu düşünüyorum. Özellikle TRT arşivlerinde veya henüz açılmamış bir arşivde olabileceğini düşünüyorum. 5-6 yıldır Atatürk'ün görüntüleri ve fotoğrafları üzerine çalışıyorum, bulduğum fotoğrafları ve görüntüleri düzenleyip, tam tarihli şekilde arşivliyorum. Bu görüntüye ben ilk defa denk geldim. İkinci görüntüyü daha önce paylaşmıştım. Bu görüntüyle onun eşleşmesinin sebebi de ilk görüntüde Atatürk'ün hareketli olması. İkinci ve üçüncü sıraladığım görüntüde Atatürk'ün bir videosu mu yoksa normal çekilmiş bir şey mi tam anlaşılmıyordu. Ama bu ilk görüntüyü bulmam sayesinde hem fotoğrafın hem videonun birlikte çekildiği anlaşıldı" diye konuştu.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKABİLİR Mİ?

Görüntülerin, 1950’li yıllarda hazırlanan ancak detayları günümüze ulaşmamış bir belgeselin içinden çıktığını belirten Tümer, bu karelerin bir televizyon kanalında yayınlanmış olabileceğini söyledi.

Tümer, “Atamızın bu şekilde başka bir seri fotoğrafı çıkabilir mi? Çıkma ihtimali olduğunu düşünüyorum ama çok zor. Belki bir koleksiyonerin elinde yıllardır duruyor olabilir. Hiç gün ışığına çıkmamış olabilir" dedi.

Kaynak: DHA