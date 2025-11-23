Kış Kapıyı Çalıyor: Meteoroloji’den Kritik Uyarı! Lodos Bitti, Fırtına Başlıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre ülkenin iç ve batı bölgelerinde hava parçalı, yer yer de çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, diğer kesimlerde havanın daha açık ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Özellikle Çanakkale çevresi ile Balıkesir’in batı kıyılarında yağışların zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevresi ve Balıkesir’in batı kıyılarında yağışların kuvvetli olması beklendiğinden, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önem taşıyor.

YENİ HAFTADA KIŞ HAVASI

Geçtiğimiz günlerde lodosun etkisiyle mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar bu hafta düşüşe geçiyor. Pazartesi günü İstanbul’da sıcaklıkların bir anda 8–9 derece azalması bekleniyor.

MARMARA

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Zaman zaman sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Çanakkale ve Balıkesir’in batı kıyılarında yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bursa 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Çanakkale 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

Edirne 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, gün boyunca aralıklı sağanak yağışlı.

İstanbul 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

EGE

Bölgede hava genel olarak parçalı ve yer yer çok bulutlu seyredecek. Gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olabilir. Sabah saatlerinde özellikle iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Afyonkarahisar 20°C: Parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Denizli 23°C: Gün boyunca çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İzmir 23°C: Parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim; gün içinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış geçişleri bekleniyor.

Muğla 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olabilir.

AKDENİZ

Bölgenin batısında bulutlanma artarken yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülmesi bekleniyor.

Adana 30°C: Parçalı ve az bulutlu.

Antalya 27°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

Hatay 24°C: Parçalı ve az bulutlu.

Isparta 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Bölgenin kuzeybatı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. Akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

Ankara 21°C: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kuzeybatı ilçelerinde sağanak yağışlı.

Eskişehir 17°C: Parçalı, zamanla çok bulutlu; akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

Kayseri 20°C: Parçalı ve az bulutlu.

Konya 24°C: Parçalı ve az bulutlu.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu başlayan gün, ilerleyen saatlerde batı kesimlerde çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı geçecek. İç kesimlerde sabah pus ve sis görülebilir.

Bolu 21°C: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor.

Düzce 21°C: Gün içinde bulut artışı, akşamdan itibaren sağanak yağış.

Sinop 26°C: Parçalı bulutlu.

Zonguldak 23°C: Akşama doğru çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

Amasya 22°C: Parçalı ve az bulutlu.

Rize 23°C: Parçalı ve az bulutlu.

Samsun 27°C: Parçalı bulutlu.

Trabzon 23°C: Parçalı ve az bulutlu.

DOĞU ANADOLU

Bölgede hava az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olabilir.

Erzurum 11°C: Az bulutlu.

Kars 14°C: Az bulutlu.

Malatya 11°C: Az bulutlu.

Van 13°C: Az bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde az bulutlu bir hava beklenirken, kuzey kesimlerde sabah ve gece pus ile sis görülebilir.

Diyarbakır 18°C: Az bulutlu.

Gaziantep 23°C: Az bulutlu.

Mardin 21°C: Az bulutlu.

Siirt 19°C: Az bulutlu.

