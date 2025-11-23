Ankara’da 4 Katlı Binada Gece Yarısı Patlama
Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan dört katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede gece saatlerinde meydana gelen patlamada L.Ü. yaralandı.
Mutlu Caddesi üzerindeki binada saat 03.00 civarında gerçekleşen ve doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı öne sürülen patlamanın ardından dairede yangın çıktı. Olay sırasında evde tek başına bulunan 50 yaşındaki L.Ü., alevlerin arasında kalarak yaralandı.
Patlama sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekibi yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yaralı L.Ü., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye sevk edildi.
Tedbir amaçlı bina boşaltılırken, doğal gaz ekipleri hasarın oluştuğu dairede inceleme yaptı.
Kaynak: DHA