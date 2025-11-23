Tarım İşçilerini Taşıyan Traktöre Kamyon Çarptı! 2 Ölü

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan traktöre kamyon çarptı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Tarım İşçilerini Taşıyan Traktöre Kamyon Çarptı! 2 Ölü
Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamyonun traktöre çarpması sonucu ortalık can pazarına döndü. Ö.E. (47) yönetimindeki 16 SZ 575 plakalı kamyon, Akhisar-Balıkesir kara yolunun Gökçeahmet Mahallesi mevkisinde aynı yönde ilerleyen E.G'nin (41) kullandığı 45 NF 985 plakalı traktöre çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, traktörün römorkundaki yolculardan Gülcan G'nin (46) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan traktör sürücüsü E.G. ile römorktaki 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kamyon şoförü Ö.E, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Römorktaki kişilerin zeytin toplamaya giden işçiler olduğu öğrenildi. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ümmü Gülsüm G. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

