Kırşehir'de Kumar Baskını! 4 Kişiye Ceza

Kırşehir'de işyerinde kumar oynadığı tespit edilen kişilere yönelik yapılan baskında 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza uygulandı.

Kırşehir'de Kumar Baskını! 4 Kişiye Ceza
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Kırşehir'de kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kuşdilli Mahallesi'ndeki bir iş yerinde denetim gerçekleştirdi. İş yerinde kumar oynandığını tespit eden ekipler, bir miktar para ile kumarda kullanılan 2 deste oyun kağıdı ele geçirdi.

4 KİŞİYE CEZA

Gözaltına alınan iş yeri sahibi A.S.K. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynayan Y.T, A.U, Ö.K. ve A.A'ya ise 36 bin 988 lira ceza kesilerek idari işlem uygulandı.

Kaynak: AA

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