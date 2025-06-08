Acil Servis'te Doktora Saldırı: Biri Tutuklandı, Diğeri Serbest Kaldı

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Olay, dün akşam saatlerinde Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi Acil Servis bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, acil serviste tedaviyle ilgili yaşanan bir tartışmanın ardından iki hasta yakını doktora önce sözlü ardından da fiziksel saldırıda bulundu. Saldırı üzerine hastane yönetimi tarafından "beyaz kod" verilerek resmi süreç başlatıldı.

Olay yerine güvenlik ve polis ekipleri sevk edilirken, saldırganlar kısa sürede gözaltına alındı. Yaralanan doktor Umut T., olayın ardından hastanede tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde doktorun sağ kolunda çıkık, elmacık kemiğinde hasar ve sağ el parmağında kırık olduğu tespit edildi.

SALDIRGANLARDAN BİRİ TUTUKLANDI

Doktorun tedavisi sürerken olayla ilgili gözaltına alınan iki kişi bugün çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede ifade verdi. Volkan Kavri isimli saldırgan tutuklanırken, diğer saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA