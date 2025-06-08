Ankaralılar Bayramda Tek Bir Yere Akın Etti

Kurban Bayramı'nda sona yaklaşmışken, Ankara'da sıcak havayı fırsat bilenler mesire alanlarına akın etti.

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Ankaralılar Bayramda Tek Bir Yere Akın Etti
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Kurban Bayramı tatilini Ankara'da geçirenler, güzel havayı mesire alanlarına giderek değerlendirdi.

Ziyaretçi akınına uğrayan Mogan Gölü çevresindeki parklarda uzun araç kuyrukları oluştu. Aileler, mangal ve semaver eşliğinde piknik yaparken, çocuklar oyun alanlarında keyifli vakit geçirdi.

'GÜZEL BİR YER'

Bayramın üçüncü gününü Mogan Parkı'nda geçiren Mahmut Doğan, AA muhabirine, "Etlerimiz pişiyor. Birazdan hazır olur, ailece oturup yiyeceğiz. Biz burayı tercih ettik, çünkü çok güzel bir yer. Beğeniyoruz, tavsiye ediyoruz." dedi.

Ailesiyle pikniğe gelen Cansu Esin Erol da "Bayramlarda insanlar tatile gidiyor ama aileyle geçirdiğin vakit hiçbir şeye değişilmez. Çünkü gittiğinde mutlu olmuyorsun. Ailenin yanındaki mutluluğu hiçbir şeyde bulamıyorsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

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