Kerem Karakaya Cinayetinde 7 Yıllık Sır Çözülüyor mu? Küçük Çocuk Ne Gördü? Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

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3 Haziran 2018 günü Yalova’nın Termal ilçesine bağlı Akköy'de saat 08.00 sıralarında okul arkadaşı F.B.'nin evine giden Kerem Karakaya, iddiaya göre evin odunluk kısmında bulunan kırma av tüfeği ile oynayan F.B. tarafından başından vuruldu ve hayatını kaybetti.

F.B.'nin cezai ehliyetinin bulunmaması nedeniyle annesi Serpil B., taksirle ölüme neden olma suçundan yargılanmaya başlandı.

KASTEN ÖLDÜRME ŞÜPHESİ

Mahkeme tüfeğin ağırlığı, iki kez ateş edilmesi, kartuşun değiştirilmesi ve silahın ateş mekanizmasının suça sürüklenen çocuk tarafından bilinemeyeceği, delillerin tam toplanmamış olması ve kasten öldürme şüphesinin varlığı nedeniyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

7 YIL SONRA DEVREDİLDİ

Savcılık, soruşturmayı tamamlayarak Serpil B.’ni kasten öldürme suçundan tutuklanması talebinde bulundu. Dosya, 7 yıl sonra Yalova 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nden Yalova 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredildi.

'KEŞKE BENİM EVLADIM ÖLSEYDİ'

20 Mayıs'ta yargılanmasına başlanan tutuksuz sanık Serpil B., cinayet iddiasını reddetti. Olay günü oruç tuttuğunu, sabah ezanıyla yattığını, evde çocuğunun dışında kardeşinin olduğunu ve silah sesi duyduktan sonra dışarı çıktığını söyleyen Serpil B., ‘Yalan, öyle bir şey olmaz. Ben de anayım. Keşke benim evladım ölseydi’ diyerek kendini savundu.

'TÜFEĞİ TUTMUŞ OLABİLİRİM'

Üzerindeki barut izlerine ilişkin konuşan Serpil B, evlerinin ıssız bir bölgede olması nedeniyle, yaban hayvanlarını korkutmak için 3-4 gün önce tüfekle ateş ettiğini belirtti ve ‘Olay sonrasında kartuşu çekmedim. Hatırlamıyorum tüfeği tutmuş olabilirim. Olay sonrası herkese dokunmuş olabilirim. Suçu kabul etmiyorum’ dedi.

'BİR ŞEY GÖRDÜ'

Çocuklarını kaybeden Karakaya ailesinin avukatı Şermin Tankut, küçük çocuğun gördüğü bir şey yüzünden öldürüldüğünü öne sürerek ‘Kerem, balkon kapısından baktıktan sonra bir şey gördü, sonra öldürüldü. Kerem'in elbiselerinde çamur, sürüklenme izleri var. Adli Tıp'ta 4 parmak izi var. Biri tutmuş, infaz edilmiş. Sanığın tutuklanmasını talep ediyoruz’ diye konuştu.

Öte yandan Kerem Karakaya'nın, arkadaşı F.B.'yi beklediği ve gelmeyince evine doğru yürüdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Kerem’in arkadaşıyla buluşmak için bisikletiyle geldiği yerde bir süre beklediği, arkadaşı gelmeyince ise bisikletiyle evine doğru ilerlediği görüldü. Bir başka görüntüde ise Kerem'in bisikletini bırakıp FB.'nin evine doğru yürüdüğü anlar yer aldı.

'7 YILDIR BİR TATBİKAT YAPILMAMIŞ'

Avukat Şermin Tankut, silah sesinin duyulduğu saat ile ambulansın aranması arasında 15 dakika olduğunu belirtti. Tankut ‘Kerem'in yürürken kamera kayıtları var. Kamera kaydı olmasına rağmen, 7 yıldır bir tatbikat yapılmamış. Biz kendi imkanlarımızla yaptık. Baba yürüdü, bir çocuk bulup yürüttük, biz yürüdük. Olay yerine Kerem’in gitme dakikası 8 veya 9 dakika. Bu ne demektir? Kerem, olay yerine 08.33 veya 08.34'te varmaktadır. F.B.'nin komşuları olan Ş.Y. ifadesinde, aynı gün toprak yola döndüğünde eve doğru yürüyen bir çocuk olduğunu söylüyor. O toprak yoldan F.B.'nin evine maksimum 3 dakika. Komşu Ş.Y., Kerem’i arabasıyla geçip evinin önüne park ettiğini, eve girip cam

Avukat Tankut sır davaya ilişkin şunları anlattı:

Biz hala o evin kaç odası var bilmiyoruz. Mahkemede Serpil B.'ye sorduk kaç oda var diye. 3 oda olduğunu söyledi. Ama o ev 1 oda, 1 salon olarak gözüküyor. Hala bilmiyoruz çünkü o eve gidip bir tatbikat yapılmadı. Soruşturma aşamasında tatbikat talebinde bulunduk. Henüz yapılmadı. Son duruşmada da tekrar talepte bulunduk.

'NEDEN 20 SANTİM YÜKSELTTİNİZ?'

Şöyle bir durum da var. Gitseler şu an tatbikat için, olay yeri 19 santimetre yükseltilmiş. Beton atılmış oraya. Madem olay gecesi aldınız başınızı gittiniz, olay yerindeki 1,5 buçuk santim betonu, neden 20 santim yükselttiniz? Silahtan çıkan saçmaları mı gizlediniz? Balistik raporu var. Kerem'i öldüren saçma şevrotin. Olay yerinde bulunan kuş saçması. Kerem’in yarasının içinde tek bir saçma bulunmuyor.

'ZEMİNE GETİRİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ'

‘Kerem’in bütün elbiseleri, ayakkabısı dahil olmak üzere, iç çamaşırı da küf, çamur ve pas içinde. Kerem’in eşyaları öyle bir durumda ki çekme izleri var’ diye belirten avukat Tankut ‘Kerem, kanaatimizce camdan bir şey gördü. Onun gördüğünü de içeridekiler gördü ve Kerem kaçtı evin arkasına doğru. Bu sırada da ayakları sırılsıklam oldu. İçerideki tüfeği kaptı, artık 1 kişi mi 2 kişi mi biz onu bilmiyoruz. Belki evde daha fazla kişi vardı. Otopsideki fotoğraflara baktığımız zaman görüyoruz ki Kerem’in kolunda 4 parmak izi var. Elinden, kolundan tutulmuş ve sürüklenmiş. 4 parmak izi durmasına rağmen otopsi raporunda, 'Darp izi yoktur' deniyor. Sürüklenmiş ve olay yerine beton zemine getirilerek öldürülmüş. Yani vardığımız kanaat bu’ dedi.

Kaynak: DHA