Kütahya'da Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Kütahya Simav'da saat 17.34'te 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 3.8 kilometre olarak ölçüldü.

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Kütahya'da Korkutan Deprem
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Kandilli Rasathanesi'ni internet sitesinde yer alan bilgilere göre Kütahya'da deprem oldu. Saat 17.34'te kaydedilen depremin merkez üssü Simav büyüklüğü 3.3 olarak ölçüldü.

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Depremin derinliği ise 3.8 kilometre.

Kaynak: Haber Merkezi

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