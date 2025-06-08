Kütahya'da Korkutan Deprem
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Kütahya Simav'da saat 17.34'te 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 3.8 kilometre olarak ölçüldü.
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Kandilli Rasathanesi'ni internet sitesinde yer alan bilgilere göre Kütahya'da deprem oldu. Saat 17.34'te kaydedilen depremin merkez üssü Simav büyüklüğü 3.3 olarak ölçüldü.
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Depremin derinliği ise 3.8 kilometre.
Kaynak: Haber Merkezi
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