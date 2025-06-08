Bayram Günü Yasa Döndü! Arazi İçin Birbirlerine Girdiler, Ölü ve Yaralılar Var

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Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Mardin'de akraba aileler arasında kan aktı. Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenaze ise otopsi için hastanenin morguna götürüldü.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bazı şüpheliler ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA-İHA