Üç İlçenin Kesişiminde Yeni Nefes Noktası! Bakan Kurum'dan 'Bağcılar Millet Bahçesi' Paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bugün ne yapmalı? En yakınınızdaki Millet Bahçesi’nde yeşile doymalı" notuyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bağcılar Millet Bahçesi’ni tanıttı. Esenler, Güngören ve Bağcılar’ın kesişim noktasında yer alan 60 bin metrekarelik Bağcılar Millet Bahçesi'nde 2 bin 30 ağaç, yürüyüş yolları, spor alanları bulunuyor.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’un en yoğun nüfuslu bölgelerinden Esenler, Güngören ve Bağcılar’ın birleşim noktasında hayata geçirilen Bağcılar Millet Bahçesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Kurum, paylaşımında bahçenin görüntülerine yer vererek, “Bugün ne yapmalı? En yakınınızdaki Millet Bahçesi’nde yeşile doymalı. Burası Bağcılar…” ifadelerini kullandı.

'NEFES ALMA LOKASYONU OLDU'

Videoda konuşan TOKİ İnşaat Mühendisi Uğur Kahveci, Bağcılar Millet Bahçesi’nin Esenler, Güngören ve Bağcılar ilçelerinin kesişim noktasında konumlandığını vurgulayarak, "Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bu bölgeler için burası gerçekten ciddi manada bir nefes alma, rahatlama ve soluk alma lokasyonu olmuştur" dedi.

Millet Bahçesi'ni ziyaret eden öğrencilerden Azra Balcı ise alanın hem güvenli hem de doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler için ideal olduğunu söyleyerek, bu tür projelerin şehir hayatına değer kattığını vurguladı.

Alanda farklı türlerden oluşan 2 bin 30 ağaç, yürüyüş yolları, kafeterya ve spor alanları, sosyal donatılar, basketbol sahası, otopark ve kütüphane bulunuyor.

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