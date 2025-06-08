Depreme Kıyısı Olan Körfeze Ziyaretçi Akını! Binlerce Kişi Gitti

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda yer alan Saroz Körfezi, Kurban Bayramı'nda büyük ilgi gördü. Son zamanlarda depremlerle gündem olan Ege'nin incisi Saroz'a tatilciler bayramda akın etti.

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Depreme Kıyısı Olan Körfeze Ziyaretçi Akını! Binlerce Kişi Gitti
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Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi, bayramda İstanbulluların tercih ettiği turizm yerleri arasında yer aldı.

Enez, Erikli, Yayla, Danişment, Vakıflar ve Gökçetepe gibi sahilleriyle deniz turizmi sevenlerin ilgisini çeken bölgeye tatilciler adeta akın etti. Sahillerde güneşlenen vatandaşlar denize girip serinledi.

Bayram tatilini sahillerde değerlendiren vatandaşlar, güneşin ve denizin tadını çıkardı.

BİNLERCE KİŞİ GELDİ

Turizm işletmecisi Mustafa İşçimen, havaların ısınması ve deniz suyu sıcaklığının uygun seviyelere ulaşmasıyla binlerce kişinin bölgeye geldiğini söyledi.

Uzun kumsalları ve berrak deniziyle öne çıkan Saros sahillerinde bayram hareketliliği yaşandığını belirten İşçimen, bölge esnafının sezona bereketli girdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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