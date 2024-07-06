Kırmızı Bültenle Aranıyordu: Çete Lideri Antalya'da Yakalandı

Rusya'da işlediği suç nedeniyle INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri, Antalya'da yakalandı.

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Kırmızı Bültenle Aranıyordu: Çete Lideri Antalya'da Yakalandı

Rusya'da işlediği suçla ilgili INTERPOL (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı, Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı.

Jandarma ekipleri, INTERPOL tarafından "suç örgütü kurmak ve yağma" suçlamalarıyla kırmızı bültenle aranan Rus vatandaşı R.S.'nin ilçede olduğunu belirledi.

Kestel Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı.

Şüpheli, ifade işlemlerinin ardından Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

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