Van Basten'den Merih Demiral'a Sürpriz Destek! UEFA'ya Sert Tepki Gösterdi: 'UEFA Kim Oluyor da Bunu Yapamazsınız Diyor?'

Hollanda Milli Takımı'nın efsane futbolcularından Marco Van Basten, A Milli Takım'ın oyuncusu Merih Demiral'a UEFA tarafından verilen 2 maçlık cezaya tepki gösterdi. Hollanda basınına konuşan Van Basten, "UEFA kim oluyor da 'Bunu yapamazsınız' diyor?" ifadelerini kullandı.

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Van Basten'den Merih Demiral'a Sürpriz Destek! UEFA'ya Sert Tepki Gösterdi: 'UEFA Kim Oluyor da Bunu Yapamazsınız Diyor?'

Hollandalı efsane futbolculardan Marco van Basten, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezayı eleştirdi.

'CEZAYI ÇOK SAÇMA BULUYORUM'

Hollanda basınından NOS'a açıklamalarda bulunan van Basten, "Demiral'a verilen cezayı çok saçma buluyorum. Bu davranışın mümkün olmadığı hissine kapıldıklarında cezayı Türklerin vermesi gerekmez mi?

'UEFA KİM OLUYOR DA 'BUNU YAPAMAZSINIZ' DİYOR?'

UEFA kim oluyor da 'Bunu yapamazsınız' diyor? Şimdi yine siyasetin devreye girmesine izin veriyorsunuz, çünkü bir oyuncunun uzaklaştırılmasına karar veriyorsunuz. Sonra da siyaset yapıyorlar diyorsunuz, değil mi? Bunu çok garip buluyorum. Futbola sadık kalın." ifadelerini kullandı.


NE OLMUŞTU?

UEFA, Avusturya maçında attığı gollerin ardından verdiği Bozkurt hareketi nedeniyle Merih Demiral'a 2 maç ceza vermişti. UEFA, 2 maçlık ceza dışında Merih Demiral'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını da kaldırmasını talep etmişti.

UEFA, yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir." ifadeleriyle cezanın gerekçesini açıklamıştı.

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Merih Demiral Hollanda Türkiye Euro 2024
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