Hollandalı Sneijder'den Maç Öncesi Türkiye'ye Jest

Bir zamanlar Galatasaray forması da giyen Hollanda Milli Takımı'nın eski oyuncusu ve kaptanlarından Wesley Sneijder, EURO 2024 çeyrek finalinde oynanacak olan Hollanda-Türkiye maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hollandalı Sneijder'den Maç Öncesi Türkiye'ye Jest

Hollanda Milli Takımı'nın eski oyuncularından ve kaptanlarından olan Wesley Sneijder, EURO 2024 çeyrek finalinde oynanacak Hollanda - Türkiye maçını değerlendirdi.

Sneijder, ''Muhteşem Hollanda taraftarlarının önünde işte Berlin'deyim. Bu gece Türkiye'ye karşı zorlu bir maç var. Ve tabii ki Hollanda Milli Takımı'nı destekliyorum. Kalbim onlarla atıyor. En çok forma giyen oyuncu olarak Hollanda milli takımını destekliyorum'' dedi.

'BU GECE TÜRKİYE'YE BAŞARILAR DİLİYORUM'

Türk halkı içinde konuşan Sneijder, Türkiye'ye başarılar dileyerek, ''Türk halkına karşı büyük bir sempatim var. Uzun yıllar boyunca orada yaşadım. Harika zaman geçirdim. Güzel insanlar, bu gece Türkiye'ye başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.

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