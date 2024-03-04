Kırmızı bültenle aranırken Türk vatandaşı olmuş: Parkta çantasını unutan uyuşturucu baronu kim?

Türkiye, uyuşturucu baronlarının cennetine dönüştürülürken, Türkiye’nin limanlarında yakalanan uyuşturucular da gündemden düşmez oldu.

Gazeteci Timur Soykan, ‘Baron İstilası’ isimli kitabında Türkiye’nin nasıl baronların cenneti haline geldiğini anlatırken, gazeteci Barş Terkoğlu da Cumhuriyet’teki yazısında çantasını bir parkta unutmasıyla yakayı ele veren ‘Kürt Tilkisi’ Rawa Majid’in hikayesini anlattı.

Terkoğlu, kırmızı bültenle aranmasına rağmen Türkiye’de vatandaş olan ve elini kolunu sallayarak gezen eli kanlı uyuşturucu baronu Rawa Majid’in hikayesini şöyle anlattı:

"Kürt tilkisi" lakaplı Rawa Majid, 1986 yılında Kuzey Irak’ta doğmuştu. Babası İsveç’e gidip sığınmacı olmuştu. Majid, genç yaşında sokak çetelerine katıldı. 2009’da kokain çetesine yapılan operasyonla yakalanıp hapis cezası aldı. 2015’de hapisten çıktığında artık kendi ekibini kurmaya karar vermişti.

Başardı da…

Stockholm merkezli uyuşturucu trafiğini artık onun çetesi yönetiyordu. Küçük çocuklar tetikçisi olmuştu. Arka sokak rapçileri onun için şarkı yazıyordu. Şifreli bir haberleşme sistemi kullanıyordu. Örgütünün arması bile vardı. Elinde silah tutan üniformalı bir tilki Majid’in çetesini simgeliyordu.

BARON TC VATANDAŞI

MİT’in FETÖ’nün Bylock’una sızması gibi… İsveç polisinin gizli haberleşme sistemine sızması Majid için dönüm noktası oldu. Polis, uyuşturucu pazarını yöneten çeteye 2020’de operasyon yaptı. Çok kişi yakalandı. Ama Majid Kuzey Irak’a kaçtı. İsveç onu Kuzey Irak’tan isteyince Majid kendisine daha güvenli bir adres buldu: Türkiye!

Peki nasıl? Nasıl oluyor da dünyanın her yerinde aranan bir baron Türkiye’de rahat edebiliyor.

Üstelik…

Timur Soykan’ın kitabından öğreniyoruz. Majid, uyuşturucu çetesini Türkiye’den yönetmeye devam etmiş. 2022’de Yunan asıllı Mikael Tenezos’un çetesine savaş açmış. İki çetenin karşılıklı saldırılarında ölümler ve yaralamalar olmuş. Ardından kendi çetesinden kopan “Çilek Adam” lakaplı İsmail Abdo ile kanlı bir mücadeleye girişmiş. Bu saldırılarda çocuklar bile hedef alınmış. Kısacası İsveç’in kırmızı bültenle aradığı baron, Türkiye’den çetesini yönetmeyi sürdürmüş.

Nasıl oluyor dedik ya…

Yanıtı Majid yakaladıktan sonra olanlarda…

Haberlerde Majid’in sahte kimlikle yakalandığını okumuştuk. Meğer ortada bir sahtelik yokmuş! Majid, Kuzey Irak’a gittiğinde mahkeme kararıyla adını “Miran Othman” olarak değiştirmiş. Tu¨rkiye’ye geçtikten sonra ise 300 bin dolara Bodrum’da bir villa almış. Şak diye kendisine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı hediye edilmiş. Vatandaşlık başvurusunda geçmişinin incelenmesi, parmak izinin kontrol edilmesi, sabıkası ya da hakkında arama kararının araştırılması gerekirken nasıl oluyorsa bu işlemlerden de kurtulmuş! Artık içimizden biri olan vatandaş Majid, Miran Othman ismiyle T.C. kimliği taşıyormuş!

Sonrası…

BARON SERBEST BIRAKILDI

Marmaris’te yakalanıp tutuklanan Majid için, İsveç hemen iade talebinde bulundu ama nafile… Bodrum 1. Sulh Ceza Hâkimliği, İsveç’te uyuşturucu ticareti ve çok sayıda silahlı saldırı ve cinayetten aranan Majid’in, yeterince tutuklu kaldığını söyleyerek 4. ayında tahliye etti.

Huylu huyundan vazgeçmez ya…

Majid dışarı çıkınca da değişmedi. Timur Soykan, Majid’in karıştığı uzun bir silahlı hesaplaşma zincirini kitabında anlatıyor. Majid’in adamları, İstanbul’da, Majid’in rakibi olan İsmail Abdo’nun bir adamını dövdü. Karşılığında, 6 Eylu¨l 2023 gu¨nu¨, Abdo’nun adamları, Majid’in evinin de olduğu İstanbul Sarıyer’deki Ağaoğlu Maslak 1453’deki bir kafede oturan Majid’in adamlarını taradı. Majid de karşılık olarak ertesi gün Abdo’nun İsveç’teki 60 yaşındaki annesini öldürttü. Abdo da intikamını 9 Eylül’de Majid’in kayınvalidesinin oturduğu binayı taratarak aldı…

Silahlı saldırılar, bombalamalar, bulunan sahipsiz cesetler sürüp gitti. Karşılıklı saldırılarda 13 yaşındaki bir çocuk bile hayatını kaybetti. Daha da ilginci, bu sırada İsveç polisi, İsmail Abdo’nun da Türk vatandaşı olup İstanbul’a gittiğini açıkladı!

BARONLAR NEDEN TÜRKİYE’DE

Timur Soykan’ın kitabı dünya baronlarının Türkiye’de toplanmasının üç temel nedenini de anlatıyor. 2008, 2013, 2016, 2018, 2019, 2020 ve 2022 yıllarında çıkarılan "Varlık Barışı" ile, kaynağı belirsiz para için Türkiye güvenli liman haline geldi. İkincisi, vatandaşlık kanununda yapılan değişiklikle sudan ucuza satılan Türk vatandaşlığı baronlara resmiyet sağladı. Son olarak ise, AKP Hükümetleri, çöken ekonomik ve siyasi sistemdeki boşluğu, mafyanın milyar dolarlarıyla ve silahlı gücüyle doldurma tercihinde bulundu. Sonucunda…

Dünya mafyası elini kolunu sallayarak ülkemizde dolaşıyor, uyuşturucu trafiğini yönetiyor, silahlı çatışmalara giriyor, üstüne vatandaş oluyor. Buna izin veren Hükümet, uyguladığı baskıyla, sadece muhalif olduğu için Türk yurttaşını kendi ülkesine yabancılaştırıyor. Bir İçişleri Bakanı’nın CHP’linin elini sıkmasına şaşırıyoruz da… Oysa asıl şaşırmamız gereken elin mafyasının adeta sırtının sıvazlanması! Yurttaşlığın mal değil hak olduğu gün, hakkımız baronlara satılmayacak.”

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