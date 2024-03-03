Metroda uyuşturucu kullanan şüpheli tutuklandı
İstanbul Fatih'te metroda yolculuk esnasında uyuşturucu madde kullandığı anlar sosyal medyada gündem olan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te bir kişinin metroda uyuşturucu madde kullandığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Narkotik şube ekipleri, şüphelinin 29 yaşındaki H.A. olduğu belirledi. Şüpheli, aynı gün bir metro istasyonunda yakalandı.
H.A.'nın "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan emniyette 22 kaydı olduğu tespit edildi.
H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirmek" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.