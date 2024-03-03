Kadınlar, Kadıköy'de toplandı: “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”

Kadın platformları, dernekler ve örgütler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Kadıköy İskelesi önünde eylem yaptı. Bugün saat 15.00’te Süreyya Operası önünde bir araya gelen kadınlar ardından Kadıköy İskelesi’ne yürüdü.

Kadıköy İskelesi’nde bir araya gelen kadınlar, “Sumuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Jin jiyan azadi”, ve “Yaşasın kadın dayanışması” sloganları attı.

Eylem sırasında öldürülen kadınların isimleri anıldı.

Basın açıklamasında ise Cumartesi Anneleri’ne, Sputnik grevine, üniversiteli kadınlara, Barış Annelerine, 6 Şubat depremleri İçin Feminist Dayanışma’ya, söz verildi. Eylemde, 8 Mart Kadın Platformu, “Yoksulluğa, şiddete, sömürüye, savaşa karşı mücadelemiz var” yazılı pankart açtı.

“ERKEK ŞİDDETİNE KARŞI SOKAKLARI TERK ETMEYECEĞİZ”

Yapılan basın açıklamasını 8 Mart Kadın Platformu adına okuyan Şenay Kumuz, “8 Mart'ın ilan edilmesi üzerine geçen 107 yıla rağmen yaşam koşullarında değişen neredeyse hiçbir şey yok fakat dünyanın neresinde olursa olsun kadınlar bu gidişatı değiştirmek için mücadele ediyor. Bugün milyonlarca kadının hayatını belirlemeye çalışanlar bizim hayatlarımızı hiçe sayarak bize dair politika üretmeye devam ediyorlar. En çok da kadınlar o ailelerin içerisinde en yakınları tarafından öldürülüyor” dedi.

Medeni Kanuna da el uzatıldığını ifade eden Kumuz, “Gerici politikalarıyla kazanılmış tüm haklarımızı elimizden almak için tüm mekanizmalarını devreye sokuyorlar. Nafaka hakkımıza göz dikiyorlar. Kadın düşmanı politikalarıyla hayatlarımızı karartmaya devam ediyorlar. Haklarımıza saldıranlar ve erkek şiddetine karşı sokakları terk etmeyeceğiz" diye konuştu.

“KADINLAR GÜNÜ SADECE KUTLAMAK İÇİN DEĞİL, SESİMİZİ DUYURMAK İÇİN BİR FIRSAT”

Sputnik grevcisi Günce Nur İnce, Sputnik grevini ve mücadelelerini anlattı. İnce, “Grev sürecimiz bize çok şey öğretti. Mesleğimizle sadece bir gazetecinin talepleri için alanda olmadığımızı anladık. Eşitsizlik ve haksızlıktan doğan tüm mücadelelerin bir parçası olduğumuzu fark ettik. Bu noktada en çetin savaşı veren biz kadınlar için bugün burada olmak bize güç ve umut veriyor. Kadınlar günü sadece kutlamak için değil, sesimizi duyurmak için bir fırsat çünkü sesimizi her duyurduğumuzda dünya değişmeye bir adım daha yaklaşacak. Grevimizin 200’üncü gününde bile destek verdiğiniz için tüm Sputnik Grevcileri adına teşekkür ederiz”dedi.

“BİZLERİ DE BASKI VE ŞİDDETLE SUSTURMAK İSTİYORLAR, SUSMAYACAĞIZ”

Mitingde konuşan Cumartesi Annesi Besna Tosun gözaltında hayatını kaybeden kadınların isimlerini okudu. Tosun, "8 Mart öncesinde dünyanın her yerinde kadın hakları ve kadına yönelik şiddet konuşulurken biz de gözaltında kaybedilen kadınları hatırlatmak istedik. Kaybedilen kadınların başına ne geldiğini öğrenmeye hepimizin hakkı var. Kaç yılında olursa olsun kaybedilenlerin akıbetini açıklamak ve faillerini cezalandırmak tüm hükümetlerin sorumluluğudur. Bizleri de baskı ve şiddetle susturmak istiyorlar. Susmayacağız. Bedeli ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem