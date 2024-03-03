9 işçinin toprak altında kalmıştı; Anagold 27 işçiyi işten çıkardı

Erzincan İliç'te 9 işçinin milyonlarca ton siyanür ve sülfürik asitli toprağın altında kalmasının 19. gününde altın madenini işleten Anagold, 27 işçiyi çıkardı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı belgeye göre Anagold, işten çıkarmaya "şirketin madencilik faaliyetlerinin durdurulmasını" gerekçe gösterdi.

Saymaz, bir işçiye gönderilen tebligatı da yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "İliç’te 9 işçinin göçük altında kaldığı altın madeninde bugün 27 işçi sözleşmesi uzatılmayarak işten atıldı. Gerekçe olarak maden faciası gösterildi. Diğer işçiler 1 Nisan’a kadar izinli olacak. Seçimden sonra durum değerlendirilecek. İşçiler İliç Meydanı’nda toplanıyor."