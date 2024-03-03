Sokak röportajındaki sözleri nedeniyle gözaltına alındı

Esenyurt'ta sokak röportajında bir kişi, kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındı. İddiaya göre, röportaj sırasında bir kişi Zafer Partisi’nin Esenyurt’ta kurduğu seçim çadırını eleştirdi ve "Burası Kürt bölgesi, buraya çadır açması yanlış bir şey" dedi.

Sokak röportajındaki sözleri nedeniyle gözaltına alındı

İstanbul Esenyurt'ta bir sokak röportajında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici" ifadeler kullandığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda sosyal medyaya yansıyan bir sokak röportajında kullanılan ifadeler nedeniyle inceleme başlattı.

Şüpheli Y.S'nin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek söylemlerde bulunduğunu, orada bulunanlarla tartışma yaşandığını" tespit eden ekipler, bu kişiyi gözaltına aldı.

Zanlı hakkında, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan adli işlem başlatıldığı da öğrenildi.

İddiaya göre, röportaj sırasında bir kişi Zafer Partisi’nin Esenyurt’ta kurduğu seçim çadırını eleştirdi ve "Burası Kürt bölgesi, buraya çadır açması yanlış bir şey" dedi.

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