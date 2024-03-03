İstinaf mahkemesinden faili meçhul cinayetler davasında beraat ve zamanaşımı kararı

İstinaf mahkemesi, 90’lı yıllarda Ankara’da işlenen 19 faili meçhul cinayete ilişkin aralarında, eski İçişleri Bakanı ve dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, dönemin Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin ve eski MİT yöneticisi, Emekli Albay Korkut Eken’in de yer aldığı 18 sanıklı davada verilen beraat kararlarını yerinde buldu.

T24'te yer alan habere göre, mahkeme, Abdulmecit Baskın ve Behçet Cantürk cinayetleri yönünden dosyanın zamanaşımından düşmesine, diğer cinayetler yönünden ise beraat kararının yerinde olduğuna hükmetti.

Karara, üyelerden biri 160 sayfa muhalefet şerhi düştü. Dosya Yargıtay’a gidecek.

Davada, daha önce verilen beraat kararı 2021 yılında istinaf mahkemesi tarafından bozulmuş ve sanıklar yeniden yargılanmıştı. Ağar'ın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında, yeniden görülen davada, 26 Mayıs 2023 yılında bir kez daha beraat kararı verilmişti. Mahkeme, istinaf mahkemesinin beraat kararını bozmasına rağmen ilk kararında ısrarcı olmuştu.

NE OLMUŞTU?

İddianameye göre sanıklar, 1993-96 yılları arasında Abdülmecit Baskın, Namık Erdoğan, Metin Vural, Recep Kuzucu, Behçet Cantürk, Savaş Buldan, Haci Karay, Adnan Yıldırım, İsmail Karaalioğlu, Yusuf Ekinci, Ömer Lutfi Topal, Hikmet Babataş, Medet Serhat, Feyzi Aslan, Lazem Esmaeılı, Asker Smıtko, Tarık Ümit, Salih Aslan ve Faik Candan’ı öldürmekle suçlanmıştı.

İddianamede, Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu, Ercan Ersoy, Ahmet Demirel, Ayhan Özkan, Seyfettin Lap, Enver Ulu, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Yusuf Yüksel, Abbas Semih Sueri, Lokman Külünk, Mahmut Yıldırım, Nurettin Güven ve Muhsin Korman’ın ‘suç işlemek amacı kurulan silahlı örgüte üye olmak’ ve ‘adam öldürmeye iştirak etmek’ suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Aralık 2019’da dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, dönemin Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin, eski MİT yöneticisi/emekli Albay Korkut Eken, Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım ve özel harekat polislerinin aralarında olduğu sanıklar hakkında beraat kararı vermişti. Ankara Bölge Adliye (istinaf) Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanıklar hakkında verilen beraat kararlarının bozulmasına hükmetmişti.

"41 HAKİM 13 SAVCI DEĞİŞTİ"

Kararda sanık Ayhan Çarkın aşamalardaki beyanlarının dosya kapsamındaki diğer bildirim ve deliller ile teyit edilip edilmediğinin, bu beyanların maddi olay-olaylar ile uyuşup uyuşmadığının karar yerinde tartışılmamasına dikkat çekildi. Kararda cinayet mermilerinin aidiyetlerinin araştırması gerektiği belirtildi. Kararda, sanıklar hakkında beraat kararları verildiği sırada uygulama maddesinin gösterilmemesi suretiyle Ceza Muhakemesi Kanunu’na aykırı davranıldığı belirtildi.

Bozma kararı sonrası dosya bir kez daha Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanmıştı.

Davanın son duruşmasında mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıkların beraatını talep etti. Daha sonra sanık avukatları mütalaaya karşı savunmalarını yaptı. Söz alan müşteki avukatlarından Levent Kanat, "Gelmeden kontrol ettim, bütün yargılama boyunca 41 hakim, 13 savcı değişmiş. Bu kadar hakim bolluğunda fail yokluğu yaşadık. Bu hakimler arasında bugün AYM üyesi olan da Yargıtay üyesi olan da BAM üyesi olan da var" dedi.