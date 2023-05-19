Kırım sürgününde vefat edenler anıldı

Eskişehir’de, 18 Mayıs 1944 Kırım Sürgünü’nde hayatlarını kaybeden Kırım Türkleri için anma töreni düzenlendi.

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Kırım sürgününde vefat edenler anıldı

Kırım Tatarlarının, ana vatanları Kırım’dan sürgün edilmelerinin 79’uncu yıl dönümünde, sürgünde hayatlarını kaybedenleri anmak için Eskişehir Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Spor Derneği tarafından tören gerçekleştirildi.

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Eskişehir Kırım Derneği Başkanı Ercan Bozkurt, Kırım Tatar Türklerinin ana vatanlarından koparılarak Özbekistan ve Urallara sürüldüğü günün tarihe kara bir leke olarak düştüğünü belirterek, Kırım Tatarlarının günlerce süren yorucu yolculuğu sonucunda sürgün bölgesinde pek çok problemle karşılaştıklarını vurguladı.

Tören Kırım’dan gelen çocukların şiir okumasının ardından Kırım Sürgün Anıtı’na çelenk sunulmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

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