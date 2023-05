Önünden geçmeye bile korkuyorlar: Hizbullah'ın 'dehşet villası' elde kaldı

Geçen 14 Mayıs’ta yapılan Milletvekili seçimi sonrası, Meclis’e giren partilerden biri de Hüda Par oldu. Cumhur İttifakı ile yaptığı iş birliği sayesinde Meclis’e giren partinin, Hizbullah ile olan ilişkisi ise tartışmaların odağında.

Beykoz Kavacık’taki Mühendis Sokak’ta bulunan villa ise, vahşi cinayetler ile adından söz ettiren Hizbullah’a yönelik operasyonların simgesi olarak hafızalarda yer aldı. Örgütün askeri ve siyasi kanat sorumlularının olduğu villaya yönelik operasyonu o dönem televizyonlar an be an canlı yayında verdi.

BİNANIN MÜLKİYETİ HAZİNEYE AİT

Halk TV'nin haberine göre 23 yıl önceki operasyonla hafızalara kazınan villa, 10 yıl kadar önce hazineye geçti. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, binayı satışı için 3 yıl önce harekete geçse de sonuç alamamıştı. Söz konusu bina 3 yıl önce 2,1 milyon liraya satışa çıkarılmıştı.

DEĞERİ 7-8 MİLYON LİRA

Beykoz Kavacık’ta gayrimenkul alım satımı yapan Sedat Kuvel, “O bina öylece durdu. Kimse almıyor. Mevcut hali ile kimsenin alması da zor. Alan, ancak arsa olarak değerlendirebilir” dedi. Bölgedeki arsa fiyatlarına göre bakıldığında yapı 8-9 milyon liraya yakın bir değerde.

ÖNÜNDEN GEÇMEK BİLE ÜRKÜTÜCÜ

Kavacık’taki bir başka emlakçı ise “Hizbullah’ın evi olarak bilindiği için insanlar önünden geçmeye korkuyor. Dolayısı ile bilen biri kolay kolay almaz. Alırsa yabancı gelip alabilir. O da mevcut yapıyı yıkıp yeniden inşa etmek ister” diye konuştu.

TÜRKİYE'Yİ SARSAN OPERASYON

Şimdilerde metruk halde bulunan bina 420 metrekare alan üzerine kurulu binada bodrum ve çatı katların yanı sıra orta iki kattan oluşuyor. Milli Emlak’ın alıcı bulmaya çalıştığı bina, 17 Ocak 2000 yılındaki operasyonla gündeme gelmişti.

Türkiye’nin birçok ilinde ‘domuz bağı’ yöntemi ile işlenen Hizbullah cinayetlerine ilişkin Beykoz’daki hücre evine 17 Ocak’ta operasyon yapılmıştı. Polis ekipleri ile örgüt üyeleri arasında yoğun bir çatışma yaşanmıştı.

Yapılan operasyonda örgütün askeri kanat sorumlularından Hüseyin Velioğlu öldürüldü. Operasyonda örgütün siyasi ve askeri kanat sorumluları Edip Gümüş ve Cemal Tutar ise sağ yakalandı. Tutuklanan Edip Gümüş ve Cemal Tutar da geçen yıllarda tahliye oldu.