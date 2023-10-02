Kırıkkale'ye 100 bin kişilik akın!

Kırıkkale Üniversitesi'nde 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi bugün itibariye başladı.

Yahşihan ilçesine aileleri ile birlikte gelen öğrenciler, hafta sonu itibariyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yurtlarında kalmak için kayıt işlemlerini tamamladı.

İLÇE NÜFUSU 100 BİNE DAYANDI

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, üniversitenin açılmasıyla birlikte özellikle kış mevsiminde ilçe nüfusunun 100 bine ulaştığını belirterek, öğrencilerin belediye imkanlarından faydalandığını söyledi.

Öğrencilerin ikametlerini ilçeye almalarını isteyen Türkyılmaz, "Birde şundan bahsetmek isterim; özellikle kış aylarında Yahşihan'ın nüfusu 100 bin. Tabela nüfusumuz 30 bin. Bodrum, Marmaris, Didim, Çeşme gibi. Bir de kışlık ilçeler var. Burada da 'Türk Medeni Kanunu' devreye giriyor. Orada da 19'uncu maddesinde, 'Kim nerede yaşıyor ise orada adres bildirmek zorundadır.' 5490 sayılı kanunda da, '15 gün içerisinde bildirmek zorunda.' Bizim öğrenci arkadaşlarımızdan ricamız, Öğrenci İşleri Müdürlüğü ile de yapabilirler. Kendileri de Nüfus Müdürlüğüne gelip adreslerini alabilirler" diye konuştu.

"YAŞANABİLECEK BİR ŞEHİR"

Üniversite öğrencisi Hakan Yıldırım, "Kırıkkale Üniversitesinde tarih öğretmenliği okuyorum. İkinci seneme geçtim. İlk başta yurda yazıldım geçen yıl. Bu yılda yurttayım. Yurtlarımızın durumu güzel. Yahşihan'a baktığımız zaman herkes birbirini tanıyor. Güzel bir şehir, yaşanılabilecek bir şehir" ifadesini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem