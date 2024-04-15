Kırıkkale'de oy verme kavgası: Muhtar adayı, AKP ilçe başkanını vurdu

Kırıkkale'de AKP Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak ve akrabası muhtar adayı arasında seçim nedeniyle kavga çıktı. Muhtar adayı Irmak'a tüfekle ateş açtı.

Son Güncelleme:
Kırıkkale'de oy verme kavgası: Muhtar adayı, AKP ilçe başkanını vurdu

Kırıkkale'nin AKP Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak, kıraathanede çıkan "oy" kavgasında muhtar adayı olan akrabası tarafından tüfekle bacağından vurularak yaralandı.

Olay, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki bir kıraathanede yaşandı. İddiaya göre, AKP İlçe Başkanı Adem Irmak ile yerel seçimlerde Oba Mahallesi'nden muhtar adayı olan Ş.İ. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın silahlı kavgaya döndüğü olayda Ş.İ., tüfekle ateş ederek akrabası İlçe Başkanı Irmak'ı bacağından yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Irmak, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Irmak'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ş.İ.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler
Kırıkkale
Son Güncelleme:
Özel'den Kepez Belediye Başkanı'nın tutuklanmasına tepki: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz "Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz"
Finali kesinleşen Kanal D dizisinde neler oluyor? Kadroya yeni bir isim geldi... Finali kesinleşen Kanal D dizisinde neler oluyor? Kadroya yeni bir isim geldi...
MİT Başkanı Kalın, CIA Başkanı William Burns ile görüştü MİT Başkanı Kalın, CIA Başkanı William Burns ile görüştü
Çiçeklerin sakladığı sır bulundu. Meğer toz haline getirip saksı dibine ekliyorlarmış... Çiçeklerin sakladığı sır bulundu. Meğer toz haline getirip saksı dibine ekliyorlarmış...
ÇOK OKUNANLAR
Teleferik faciasından tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı
Özel'den Kepez Belediye Başkanı'nın tutuklanmasına tepki: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz "Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz"
Kulis: Alınan yenilgi AKP’nin arayışlarını hızlandırdı, parlamenter sistem önerisi gündeme gelebilir Kulis: Alınan yenilgi AKP’nin arayışlarını hızlandırdı, parlamenter sistem önerisi gündeme gelebilir
Kırıkkale'de oy verme kavgası: Muhtar adayı, AKP ilçe başkanını vurdu Muhtar adayı, AKP ilçe başkanını vurdu
Yine erkek şiddeti: Boşandığı eşini vurup intihar etti Boşandığı eşini vurup intihar etti