Kırıkkale'de Ortalık Savaş Alanına Döndü: Ölü ve Yaralılar Var

Kırıkkale'de Yahşihan ilçesinde gece saatlerinde yaşanan silahlı ve bıçaklı çatışma, bir kişinin hayatını kaybetmesi ve üç kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Yenişehir Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana gelen olay, kentte derin bir infial yarattı.

Aralarında daha önce husumet bulunan iki grup, 265. Sokak'taki bir apartmanda karşı karşıya geldi. Sözlü tartışma kısa sürede kontrolden çıkarak silahların ve bıçakların konuştuğu bir kavgaya dönüştü.

Çatışmada 27 yaşındaki Arap Sefa Türe olay yerinde yaşamını yitirirken, U.O., Ö.F.S. ve S.S. isimli üç kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayın ardından mahallede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri apartman çevresinde delil toplarken, polis geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA