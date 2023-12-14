Yılbaşı öncesi 580 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırıkkale’de polis ekiplerince yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 580 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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Yılbaşı öncesi 580 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak içki ticareti yapan şahıs ve iş yerlerine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede, polis ekiplerince şehir merkezinde bir iş yerinde arama yapıldı.

Aramada 580 litre kaçak içki ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan bir şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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