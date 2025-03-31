Kırıkkale'de Bıçaklı Kavga, 1 Ölü, 3 Yaralı

Kırıkkale’de husumetli gruplar arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklar da havada uçuşurken, 1 kişi hayatını kaybetti. 3 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gece saatlerinde Yehimahalle Rıza Elitok Parkı'nda meydana gelen olayda, husumetli 2 grup parkta buluşup tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Yusuf Akbay (29) ile B.S. (20), H.S. (29) ve F.D. (29) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Yusuf Akbay, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. H.S. ve F.D.'nin ise durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler E.C.A., S.Ö., O.B., A.B., İ.M. ve S.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA