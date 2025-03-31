10 Yaşındaki Çocuk Ağabeyini Bıçakladı

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde 10 yaşındaki M.K. ile 12 yaşındaki ağabeyi H.K. arasında çıkan kavgada bir çocuk yaralandı.

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10 Yaşındaki Çocuk Ağabeyini Bıçakladı

Olay, sabah saatlerinde bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. ve H.K. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek, M.K. ağabeyi H.K.'yı sırtından bıçakladı. Olayın ardından aile, yaralı H.K.'yı çevredeki bir özel sağlık kabinine götürdü.

Sağlık ekiplerinin ve polislerin durumu öğrenmesiyle olay yerine intikal edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren M.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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