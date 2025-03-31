İstanbul'da Yollar Bu Sefer Boş Kaldı

Ramazan Bayramı'nın ilk günü trafiğin zirve yaptığı İstanbul'da yollar bu sefer boş kaldı. İBB’nin trafik haritasına göre, yoğunluk yüzde 35 olarak ölçüldü.

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9 günlük Ramazan Bayramı tatili memleketlerine ve tatil beldelerine gidenlerin ardından İstanbul'da bayramın ikinci gününde yollar boş kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik haritasına göre saat 12.00 sıralarında yoğunluk yüzde 35 olarak ölçüldü. TEM Otoyolu'nda trafiğin akıcı olduğu görüldü.

İstanbul'da Yollar Bu Sefer Boş Kaldı - Resim : 1

Boş kalan yollar havadan görüntülendi.

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Kaynak: DHA

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