17 Yaşındaki Genç, Feci Kazada Öldü

Kaza, ilçeye bağlı Vezirli Mahallesi Köprüsü yakınlarında gerçekleşti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, direğe çarptıktan sonra takla atarak durdu. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

17 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLDÜ

Kazada yaralanan Ahmet Serdar (21), Arda Kameri (17), Özcan Temelli (17) ve Devran Kameri (21), olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Arda Kameri, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi devam ederken, birinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA