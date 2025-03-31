Türkiye'nin Gönderdiği Kekikte Kanserojen Madde!

Polonya'nın Türkiye'den aldığı kurutulmuş kekikte kanserojen madde tespit edildi. Ürünler hakkında apar topar toplatılma kararı verildi.

Mert Odabaş Mert Odabaş
Türkiye'nin Gönderdiği Kekikte Kanserojen Madde!

Dünyada gıda güvenliği için seferberlik sürerken, Türkiye’nin Polonya’ya gönderdiği kurutulmuş kekikler için marketlerden toplama kararı çıkarı çıkarıldı.

Avrupa Birliği’nin (AB) Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’ne (RASFF) yapılan bildirimde, Türkiye’den Polonya’ya gönderilen kuru kekikte risk potansiyeli görüldü. Pirrolizidin alkolaitlerinin tespit edildiği bildirilirken, ürünler hakkında apar topar toplatma kararı çıkarıldı.

PİROLİZİDİN ALKALOİDLERİ (PAS) NEDİR?

Pirolizidin alkaloidleri, doğada yaygın olarak bulunan bitkisel alkaloidlerdir ve bazı bitkiler tarafından doğal bir savunma mekanizması olarak üretilirler. Özellikle Boraginaceae (Hodangiller), Asteraceae (Papatyagiller) ve Fabaceae (Baklagiller) familyalarına ait bazı bitkilerde bulunurlar.

Zararları ve Toksisitesi:

Karaciğer Toksisitesi: PAs’ler, karaciğerde metabolize edilerek pyrrolic türevlerine dönüşürler ve bu maddeler hepatotoksik (karaciğere zararlı) etki gösterir. Uzun süreli maruziyet veno-oklüzif hastalık (VOD) adı verilen ciddi bir karaciğer hastalığına yol açabilir.

Kanserojen Etki: Bazı PAs’ler genotoksik ve mutajenik etki göstererek kanser gelişimine katkıda bulunabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

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