180 İsrailliyi Taşıyan Uçak Antalya'ya Acil İniş Yaptı

Enter Havayollarına ait 180 İsrailliyi taşıyan uçak Antalya'ya acil iniş yaptı. Yolcuların başka bir uçakla transferi için hazırlıkların sürdüğü bildirildi.

180 İsrailliyi Taşıyan Uçak Antalya'ya Acil İniş Yaptı

Polonya’ya bağlı Enter Havayollarına ait uçak İsrailli 180 yolcusuyla birlikte Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, konuya ilişkin açıklamasında İsrail'den dönüş yapan Polonya'ya ait yolcu uçağının teknik arıza nedeniyle Antalya Havalimanı'na indiğini söyledi.

Seyitoğlu, içindeki 180 yolcunun uçaktan transfer edilerek, bekleme salonuna alındığını açıkladı. Seyitoğlu, arıza ile ilgili teknik ekiplerin beklendiğini, yolcuların başka bir uçakla transferi için hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

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Kaynak: DHA

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