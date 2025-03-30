Bodrum’a Dış Hatlardan İlk Yaz Sezonu Yolcuları Geldi

Muğla'da Milas-Bodrum Havalimanı’nda 2025 yaz sezonunun ilk dış hatlar uçuşu yapıldı. Yaklaşık 5 dakika arayla Londra’dan 3 uçak havalimanına iniş yaptı. Bu kapsamda, inen yolcular TAV görevlileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Karşılamaya Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, TÜRSAB Bodrum Başkanı Mustafa Demir, TAV temsilcileri ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkilileri katıldı. İnen ilk uçakla 151, ikinci uçakla 176, üçüncü uçakla 175 olmak üzere toplamda 502 yolcu geldi. Öte yandan, inen ilk uçağın mürettebatına özel pasta kesimi yapılarak hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı. Valizlerini alan yabancı turistler ise havalimanı çıkışında ilgili tur operatörleri ve ulaşım araçlarıyla konaklayacakları adrese doğru hareket etti.

'UÇAKLAR DOLU'

2025 yaz turizminde uçuşlar ile ilgili değerlendirme yapan Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Özel bir gün yaşıyoruz. Uçakların yolcu kapasitesine bakıldığında yüzde 85 bir doluluk var. Otellerde bayramın birinci günü ile beraberinde umarım iyi bir doluluk yakalarız. Uçuşların artmasıyla birlikte nisan ayının ikinci haftasında itibaren otellerde doluluk artacak. Hareketlilik olacak ve nisan ayında 188 uçak gelecek. Uçaklarda doluluk iyi durumda. İyi sezon geçireceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA