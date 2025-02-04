Kıraathanede Silahlı Kavgada 1 Kişi Öldü
İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir kıraathanede çıkan tartışmada A.Y, Erdem Akbay’ı silahla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Akbay tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay sonrası A.Y’nin jandarmaya teslim olduğu öğrenildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Alabaş mevkisindeki kıraathanede Erdem Akbay (50) ile A.Y. (41) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y, silahla Akbay'ı ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akbay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. A.Y'nin jandarma ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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