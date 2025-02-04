İstanbul'da 'Özel Dedektif' Vurgunu! Çete Lideri Böyle Yakalandı

İstanbul’da eşinin kendisini aldattığından şüphelenen bir kadın, özel dedektif olduğunu iddia eden dolandırıcılar tarafından 7 milyon TL dolandırıldı. Dolandırıcıların parayı farklı hesaplara aktarıp tanınmamak için kask taktıkları tespit edilirken, çete lideri kırık kolu sayesinde bulundu.

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İstanbul’da yaşayan bir kadın, eşinin kendisinden boşanmak istemesi üzerine aldatıldığından şüphelenerek internet üzerinden özel dedektif araştırması yaparak ulaştığı şahıslar tarafından 7 milyon TL dolandırıldı. Mağdur şahsın internet üzerinden iletişime geçtiği ve kendisini dedektif olarak tanıtan şahıslar, aldatma olayını aydınlatabileceklerini ve telefonda silinen mesajları geri getirebileceklerini, bunun için de üç paket şeklinde program satın almaları gerektiğini söyleyerek mağdur şahıstan toplamda farklı zamanlarda 7 milyon TL para aldılar.

KIRIK KOLUNDAN TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekipleri yaptıkları dikkatli çalışma ile bu işi organize eden 7 şüphelinin olduğunu tespit etti. Şüpheli şahısların takip edilmelerini zorlaştırmak adına farklı hesaplar arası transfer yaptıkları, tanınmamak için motorcu kaskı takarak ATM’den ve banka içerisinden paraları çektikleri tespit edildi. Şüphelinin kolunda alçı olduğu bilgisini alan polis, kırık ortopedi vakaları üzerine bir çalışma yaparak çete liderini tespit etti. 22 Ocak Çarşamba günü Ankara’daki 7 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenerek 7 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İHA

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