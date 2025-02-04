Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: 2 Suç Örgütü Çökertildi

İstanbul ve Manisa'da iki ayrı organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda 64 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: 2 Suç Örgütü Çökertildi

İstanbul'da H.Ç ve Manisa'da M.S.'nin liderliğini yaptığı iki ayrı organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda 64 şüpheli yakalanırken, 19'u tutuklandı, 41’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

5 MİLYAR LİRALIK VURGUN

Operasyon sonucunda, yaklaşık 5 milyar TL değerindeki; 590 adet arsa, 80 adet konut, 150 adet banka hesabı, 5 adet otomobil ve 1 adet motosiklete el konuldu.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, çok sayıda çek/senet, bilgisayar ve doküman ele geçirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hücre-8 operasyonu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı.

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ve Manisa merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Iğdır, İzmir, Giresun, Karabük, Kırklareli, Kütahya, Konya, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Uşak’ta düzenlenen operasyonlarda organize dolandırıcı suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ile 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanununa muhalefet suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

YERLİKAYA'DAN UYARI

Yerlikaya, vatandaşları "Lütfen, telefonda kendisini devlet memuru olarak tanıtıp para ve altın isteyenlere inanmayın. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin, biz gereğini yapalım" diye uyardı.

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Kaynak: DHA

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