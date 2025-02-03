Samsun’da Uyuşturucu Operasyonları, Gözaltılar Var

Samsun’da polis tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonda toplam 6 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda uyuşturucu madde da operasyon kapsamında ele geçirildi.

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Samsun’da Uyuşturucu Operasyonları, Gözaltılar Var

Alınan bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde M.A. (18) ve O.G. (48) isimli şahısların üzerinde ve ikametlerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan arama sonucu bin 68 adet sentetik ecza, 32,35 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet fişek ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı ihtimali üzerinde durulan 4 bin 300 TL ele geçirildi.

Samsun’da Uyuşturucu Operasyonları, Gözaltılar Var - Resim : 1

Ayrıca, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 4 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ile uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere araması bulunan 2 şahıs yakalandı. Operasyon sonucunda toplam 4 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

Samsun’da Uyuşturucu Operasyonları, Gözaltılar Var - Resim : 2

Polis ekipleri tarafından Samsun’un İlkadım ve Bafra ilçelerinde gerçekleştirilen bir başka uyuşturucu operasyonunda ise bin 300 adet sentetik ecza, 12 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 28 adet fişek, 6 adet kartuş, 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: İHA

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